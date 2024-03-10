ВСУ сбросили новый взрывоопасный объект с БПЛА на Донецк

Осколки снарядов. Архивное фото

Украинские войска в 14.40 (совпадает с мск) сбросили взрывоопасный объект (ВОП) с беспилотника на Куйбышевский район Донецка, информирует представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в Telegram-канале.

“Атака ударным БПЛА со стороны ВФУ: 14.40 – г. Донецк (Куйбышевский район): сброшен ВОП с БПЛА”, – говорится в сообщении представительства.

Ранее представительство сообщало, что ВСУ в 14.00 сбросили взрывоопасный объект (ВОП) с беспилотника на Кировский район Донецка. Представительство также заявляло, что в 02.00 на Никитский район Горловки был сброшен взрывоопасный объект с беспилотника.

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