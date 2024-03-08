ВСУ сбросили с дрона взрывное устройство на белгородское агропредприятие

Украинский военнослужащий закрепляет боеприпас на корпусе беспилотника. Архивное фото

ВСУ сбросили с беспилотника взрывное устройство на помещение сельскохозяйственного предприятия в Белгородской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.«”Поселок Маслова Пристань Шебекинского городского округа подвергся атаке ВСУ с помощью БПЛА, который сбросил взрывное устройство на одно из помещений сельскохозяйственного предприятия. Слава Богу, никто не пострадал! От взрыва пробита кровля”, – написал Гладков.

Он уточнил, что оперативные службы работают на месте.

город Горняк

Взято отсюда

Источник