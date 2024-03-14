ВСУ сбросили взрывное устройство в пяти метрах от топливохранилища ЗАЭС

Запорожскую АЭС. Архивное фото

Украинские войска попытались атаковать объект критической инфраструктуры Запорожской АЭС, сообщила пресс-служба станции в Telegram-канале.

“В район забора, за которым размещены баки с дизельным топливом, было сброшено безоболочное взрывное устройство. Если бы попали в баки — это могло бы привести к печальным последствиям”, — говорится в сообщении.

Как уточнил на видеозаписи директор ЗАЭС Юрий Черничук, взрывное устройство сбросили “в пяти метрах от забора топливохранилища”.

В пресс-службе станции напомнили, что МАГАТЭ в своих заявлениях указывает на недопустимость подобных атак, но обстрелы продолжаются.

“Буквально на днях на станции состоялась ротация экспертов МАГАТЭ. Инспекторы были ознакомлены с фактом данного прилета и возможными последствиями”, — добавили в пресс-службе.

На ЗАЭС подчеркнули, что высококвалифицированный персонал обеспечивают полную безопасность станции.

Запорожская АЭС — самая крупная атомная станция в Европе. С 1 сентября 2022 года на ней постоянно присутствуют эксперты МАГАТЭ.

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