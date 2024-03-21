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ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на центр Горловки

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ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на центр Горловки

Воронка от попадания снаряда. Архивное фото

Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на центр Горловки, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

“Атака ударным БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины: 15.20 – населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): сброшен взрывоопасный предмет с БПЛА”, – говорится в сообщении. 18 марта, 08:00

Кроме того, мэр Горловки Иван Приходько сообщал, что вследствие сброса взрывоопасного предмета с беспилотника ВСУ повреждена одна из трансформаторных подстанций в селе Озеряновка.

Представительство также сообщило, что украинские войска в 14.45 выпустили два “натовских” снаряда калибром 155 миллиметров по Петровскому району Донецка.

Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн “Стирол” и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Село Озеряновка находится приблизительно в шести километрах от Горловки.22 июня 2022, 17:18

новости Алтайский
Взято отсюда
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