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ВСУ в новогоднюю ночь подвергли Донецк ракетному обстрелу, есть раненые

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ВСУ в новогоднюю ночь подвергли Донецк ракетному обстрелу, есть раненые

Украинские войска в новогоднюю ночь совершили массированный обстрел Донецка, выпустив по городу 15 ракет, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

В воскресенье вечером украинские Вооруженные силы выпустили 20 ракет из РСЗО по Ясиноватскому району Донецкой Народной Республики.«

"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 00:10 – населенный пункт Кураховка – город Донецк: выпущено 15 ракет из РСЗО", – говорится в размещенном в Telegram-канале сообщении представительства.

Тип РСЗО при этом не уточняется.

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил о семи раненых в результате обстрела административного центра региона в новогоднюю ночь.

Накануне радио Sputnik писало, что российская армия уничтожила две приготовленные ВСУ для обстрелов Донецка РСЗО HIMARS.

Взято отсюда.

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