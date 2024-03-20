ВСУ выпустили еще два кассетных снаряда по Горловке

Кассетный боеприпас. Архивное фото

Украинские войска вновь обстреляли Никитовский район Горловки двумя кассетными снарядами калибра 155 миллиметров, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

“Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11:15 – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 2 снаряда калибром 155 мм (кассетный)”, – говорится в сообщении. О последствиях пока не сообщается. 18 марта, 08:00

Ранее в представительстве сообщали, что в 10.50 было выпущено также два кассетных снаряда “натовского” калибра по указанному району Горловки.

Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн “Стирол” и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.

Даже в конгрессе США выступили против поставок такого оружия Украине. Однопартийцы Байдена из Демократической партии США готовят поправку к закону об обороне, которая запретит передачу кассетных боеприпасов. По мнению члена палаты представителей конгресса США от штата Миннесота Ильхан Омар, применение этих боеприпасов нарушает права человека.

Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.22 июня 2022, 17:18

горняк

Взято отсюда

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