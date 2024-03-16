ВСУ выпустили одну ракету из РСЗО по Донецку

Осколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ по Киевскому району Донецка. Архивное фото

Украинские войска в 13.05 выпустили одну ракету из РСЗО по Буденновскому району Донецка, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале.

“Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 13.05 – г. Донецк (Буденновский район): выпущена одна ракета из РСЗО”, – говорится в сообщении представительства.

Тип РСЗО и последствия обстрела пока не сообщаются.

Ранее представительство сообщало, что украинские войска в 13.40 мск атаковали Кировский район Донецка, применив беспилотник-камикадзе. Согласно представительству, ВСУ также в 13.10 сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Кировский район Донецка.

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