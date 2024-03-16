реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

ВСУ выпустили одну ракету из РСЗО по Донецку

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

ВСУ выпустили одну ракету из РСЗО по Донецку

Осколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ по Киевскому району Донецка. Архивное фото

Украинские войска в 13.05 выпустили одну ракету из РСЗО по Буденновскому району Донецка, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале.

“Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 13.05 – г. Донецк (Буденновский район): выпущена одна ракета из РСЗО”, – говорится в сообщении представительства.

Тип РСЗО и последствия обстрела пока не сообщаются.

Ранее представительство сообщало, что украинские войска в 13.40 мск атаковали Кировский район Донецка, применив беспилотник-камикадзе. Согласно представительству, ВСУ также в 13.10 сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Кировский район Донецка.

новости Алтайский
Взято отсюда
Источник

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм
«Фонтанка.ру»: жительница Петербурга сообщила о найденном в подъезде РПГ

«Фонтанка.ру»: жительница Петербурга сообщила о найденном в подъезде РПГ

Shot‘ class=”item-image” > Жительница одного из домов по улице Культуры в Петербурге сообщила…

Rozetked: Ayaneo представила компьютер AM01 в стиле Macintosh за 25 тысяч рублей

Rozetked: Ayaneo представила компьютер AM01 в стиле Macintosh за 25 тысяч…

Компания Ayaneo анонсировала выпуск обновленной версии компактного компьютера AM01 —…

Плющев считает «Металлург» и «Спартак» самой интересной парой плей-офф

Плющев считает «Металлург» и «Спартак» самой интересной парой плей-офф

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев выделил самую интересную…

Nutrients: оливковое масло может повысить эффективность лечения нейробластомы

Nutrients: оливковое масло может повысить эффективность лечения нейробластомы

Ученые из университета Порту в Португалии обнаружили, что антиоксидантные свойства оливкового масла…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp