ВСУ выпустили около 60 снарядов по Белгородской области за сутки

Фрагмент снаряда. Архивное фото

Интенсивность обстрелов Белгородской области со стороны Украины не падает, но второй день с начала недели нет пострадавших, следует из сводки главы региона Вячеслава Гладкова в Telegram-канале.

В четверг губернатор опубликовал статистику нанесенных по области ударов за 10 января, согласно которой украинская армия обстреляла шесть приграничных муниципалитетов, в совокупности выпустив 56 снарядов, в том числе одно устройство было сброшено с дрона. Также противник атаковал регион с помощью дрона-камикадзе.

Согласно статистике, два дня подряд украинские военные обстреливают шесть приграничных районов и количество прилетов стабильно около 55 в день, пострадавших среди мирных жителей нет.

“В Белгородском районе по селу Устинка выпущено 10 артиллерийских снарядов, по селу Щетиновка – 2 артиллерийских снаряда. В селе Журавлевка противник атаковал с помощью дрона-камикадзе. В данных населенных пунктах обошлось без пострадавших и разрушений. После работы системы ПВО от 8 января выявлены повреждения в поселке Разумное – посечены два автомобиля”, – написал Гладков.

По его словам, в Борисовском районе на окраине села Богун-Городок с квадрокоптера сброшено взрывное устройство. В Валуйском городском округе по хутору Нижние мельницы выпущено 3 минометных снаряда, по селу Логачевка – 5 минометных снарядов.

“В Волоконовском районе из гранатомета обстреляли окраину хутора Старый – зафиксировано 10 гранатометных выстрелов… В Краснояружском районе по окраине поселка Прилесье выпущено 5 минометных снарядов. Пострадавших и разрушений нет. На окраине села Поповка зафиксировано 4 прилета”, – уточнил губернатор.

В Шебекинском городском округе, по его данным, по хутору Мухин, селу Муром и поселку Ленинский выпущено в сумме 16 минометных снарядов.

На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.

новости Локтевский

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