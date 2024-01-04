Последствия обстрела Горловки украинскими войсками. Архивное фото

Украинские войска за два часа обстреляли снарядами натовского калибра 155 миллиметров Горловку и Ясиноватский район в ДНР, сообщает в Telegram-канале представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). «”Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению… 21.00 (среды, совпадает с мск – ред.) – населенный пункт Архангельское – Ясиноватский район: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров”, – говорится в сообщении представительства.

Также отмечается, что тремя снарядами того же калибра в 23.00 среды была обстреляна Горловка.

Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

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