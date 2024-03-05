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ВСУ за сутки 17 раз обстреляли территорию ДНР

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ВСУ за сутки 17 раз обстреляли территорию ДНР

Последствия попадания снаряда в квартиру жилого дома в Донецке. Архивное фото

Украинские войска за прошедшие сутки 17 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 48 боеприпасов, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). «

"Семнадцать фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки… Одиннадцать обстрелов – на донецком направлении. Шесть обстрелов – на Горловском направлении", – говорится в сообщении представительства.

Как отметили в представительстве, всего украинские войска выпустили 48 различных боеприпасов.

По данным СЦКК, поступили сведения о ранении одного гражданского лица.22 июня 2022, 17:18

новости Алтайский
Взято отсюда
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