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ВСУ за сутки 19 раз обстреляли территорию ДНР

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ВСУ за сутки 19 раз обстреляли территорию ДНР

Последствия попадания снаряда в квартиру жилого дома в Донецке. Архивное фото

Украинские войска за прошедшие сутки 19 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 62 боеприпаса, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). «”Девятнадцать фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки… Десять обстрелов – на донецком направлении. Восемь обстрелов – на Горловском направлении. Один обстрел – на Ясиноватском направлении”, – говорится в сообщении представительства.

Как отметили в представительстве, всего украинские войска выпустили 62 различных боеприпаса.

По данным ведомства, поступили сведения о ранении двух гражданских лиц.22 июня 2022, 17:18

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Взято отсюда
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