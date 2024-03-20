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ВСУ за сутки 20 раз обстреляли ДНР

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ВСУ за сутки 20 раз обстреляли ДНР

Последствия попадания снаряда в квартиру жилого дома в Донецке. Архивное фото

Украинские войска за прошедшие сутки 20 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 59 боеприпасов, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

“Двадцать фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины) зафиксированы представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки… Пять обстрелов – на Донецком направлении. Пятнадцать обстрелов – на Горловском направлении”, – говорится в сообщении представительства.

Как отметили в представительстве, всего украинские войска выпустили 59 различных боеприпасов.

Сообщается, что поступили сведения о ранении двух мирных жителей. Также пострадали четыре сотрудника МЧС ДНР.22 июня 2022, 17:18

новости Локтевский
Взято отсюда
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