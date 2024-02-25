ВСУ за сутки 26 раз обстреляли территорию ДНР

Последствия попадания снаряда в квартиру жилого дома в Донецке. Архивное фото

Украинские войска за прошедшие сутки 26 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 99 боеприпасов, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

“Двадцать шесть фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки… Шесть обстрелов – на Донецком направлении. Двадцать обстрелов – на Горловском направлении”, – говорится в сообщении представительства.

По данным представительства, поступили сведения о ранении трех мирных жителей.

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