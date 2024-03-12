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ВСУ за сутки 34 раза обстреляли территорию ДНР

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ВСУ за сутки 34 раза обстреляли территорию ДНР

Последствия попадания снаряда в квартиру жилого дома в Донецке. Архивное фото

Украинские войска за прошедшие сутки 34 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 99 боеприпасов, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

“Тридцать четыре факта вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины) зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки… Десять обстрелов – на Донецком направлении. Двадцать четыре обстрела – на Горловском направлении”, – говорится в сообщении представительства.

Как отметили в представительстве, всего украинские войска выпустили 99 различных боеприпасов.

По данным ведомства, поступили сведения о ранении шести гражданских лиц.22 июня 2022, 17:18

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