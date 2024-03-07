ВСУ за сутки более 90 раз обстреляли белгородский поселок из гранатомета

Фрагмент снаряда. Архивное фото

Более 90 гранатометных выстрелов украинские военные выпустили по поселку Красное Шебекинского округа, полностью разрушен частный дом, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

По данным губернатора, 6 марта украинские военные обстреляли пять приграничных районов области, выпустив 98 снарядов. Также на область было 6 атак с помощью беспилотников, большую часть из которых сбили. За отчетный день пострадавших нет, повреждения выявлены в четырех населенных пунктах.

“В Шебекинском городском округе из гранатомета обстреляли поселок Красное – зафиксировано 95 гранатометных выстрелов. Пострадавших нет. В результате прямого попадания боеприпаса в частный дом произошло возгорание – дом полностью уничтожен”, – написал Гладков.

В Белгородском районе, по информации главы региона, над селом Бессоновка системой ПВО сбит беспилотник самолетного типа, в селе Солнцевка сбито 3 дрона-камикадзе. В поселке Разумное повреждена крыша в складском помещении после отражения воздушной атаки ВСУ. В Борисовском районе на окраине хутора Лозовая Рудка инженерно-техническими средствами подавлен дрон-камикадзе, уточнил Гладков.

“В Грайворонском городском округе на окраине села Козинка противник атаковал с помощью дрона-камикадзе. Пострадавших и разрушений нет. Также в Козинке после минометного обстрела от 5 марта различные повреждения выявлены в 13 частных жилых домовладениях… В Краснояружском районе под обстрел попала окраина поселка Поповка – установлено 3 прилета. Никто не пострадал. В результате обстрела повреждены два инфраструктурных объекта”, – отметил губернатор.

На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.22 июня 2022, 17:18

Горняк22

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