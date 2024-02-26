ВСУ за сутки четыре раза обстреляли территорию ДНР

Последствия попадания снаряда в квартиру жилого дома в Донецке. Архивное фото

Украинские войска за прошедшие сутки четыре раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 15 боеприпасов, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). «”Четыре факта вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки… Один обстрел – на донецком направлении. Три обстрела – на горловском направлении”, – говорится в сообщении представительства.

Как отмечает представительство, всего было выпущено 15 различных боеприпасов.

Также поступили сведения о ранении одного мирного жителя.

За предыдущие сутки было зафиксировано 26 обстрелов.

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