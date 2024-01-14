ВСУ за сутки нанесли 95 артиллерийских ударов по Херсонской области

Осколки снаряда. Архивное фото

Украинские войска за день нанесли 95 ударов по 9 мирным населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией.

“Войска преступного киевского режима продолжают обстрелы мирных населенных пунктов левого берега Херсонской области. Вчера в течение светлого времени суток боевики ВСУ нанесли 69 артиллерийских ударов по 9 селам левого берега Днепра. Ночью противник нанес еще 26 ударов”, – сообщил источник.

Под обстрелами оказались Казачьи Лагеря, Алешки, Песчановка, Корсунка, Днепряны, Подстепное, Солонцы, Горностаевка, Саги.

Разрушения инфраструктуры и жертвы среди мирного населения уточняются.

Горняк22

Взято отсюда

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