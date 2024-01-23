ВСУ за сутки не менее 12 раз атаковали Белгородскую область беспилотниками

Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото

Украинские военные за прошедшие сутки не менее 12 раз атаковали беспилотниками и дронами-камикадзе территорию Белгородской области, один мирный житель получил ранение, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Во вторник губернатор опубликовал сводку о нанесенных ударах по региону за 22 января. По шести приграничным районам было выпущено 18 снарядов из артиллерии, 7 взрывных устройств сбросили с дронов. Кроме того, девять дронов атаковали регион, было сбито три украинских беспилотника.

“В Белгородском районе по селу Щетиновка выпущено 5 артиллерийских снарядов. Также в Щетиновке с БПЛА сброшено 6 взрывных устройств. В селе Солнцевка противник атаковал с помощью двух дронов, в селе Красный Хутор – с помощью одного квадрокоптера”, – написал Гладков.

Он добавил, что в Борисовском районе на окраине хутора Лозовая Рудка дроном-камикадзе атакован гражданский автомобиль. В Волоконовском районе село Тишанка атаковано с помощью дрона-камикадзе.

По данным глава региона, в Грайворонском горокруге 6 раз из миномета обстреляна окраина села Дроновка, повреждены три частных домовладениях и инфраструктурный объект связи. На территории между селами Мокрая Орловка и Сподарюшино дроном-камикадзе атакован экскаватор. На окраине села Безымено зафиксировано 2 прилета. На окраине поселка Совхозный с дрона сброшен один осколочный боеприпас.

“В Шебекинском городском округе по поселку Красное выпущено 3 минометных снаряда… По хутору Панков выпущено 2 выстрела из гранатомета СПГ-9 “Копьё”. Пострадавших и разрушений нет. На территории округа средствами радиоэлектронной борьбы сбито два БПЛА противника”, – заявил губернатор.

Он уточнил, что в Краснояружском районе в селе Репяховка противник атаковал с помощью дрона-камикадзе, в результате падения дрона пострадал мирный житель. Мужчине с контузией была оказана медицинская помощь на месте. Также посечен фасад частного жилого дома и легковой автомобиль. В районе села Теребрено в поле совершили падение два дрона, в результате чего поврежден экскаватор. В селе Староселье сбит украинский беспилотник.

На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.

новости горняк

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