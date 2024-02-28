ВСУ за сутки семь раз обстреляли территорию ДНР

Последствия попадания снаряда в квартиру жилого дома в Донецке. Архивное фото

Украинские войска за прошедшие сутки семь раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 20 боеприпасов, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). «

"Семь фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки… Один обстрел – на донецком направлении. Пять обстрелов – на Горловском направлении. Один обстрел – на Ясиноватском направлении", – говорится в сообщении представительства.

Как отмечает представительство, всего было выпущено 20 единиц различных боеприпасов.

Сведения о ранении мирных жителей не поступали.

За предыдущие сутки были зафиксированы 24 обстрела.22 июня 2022, 17:18

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