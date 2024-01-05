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Вторая за сутки воздушная тревога в Севастополе отменена

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Вторая за сутки воздушная тревога в Севастополе отменена

Вид на Стрелецкую бухту в Севастополе

В Севастополе отменили воздушную тревогу спустя 20 минут после ее объявления, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.«

"Отбой воздушной тревоги", – написал он в Telegram-канале.

Первый за день сигнал воздушной тревоги прозвучал в Севастополе в 11:18 мск.

Во время тревоги российские военные использовали средства маскировки в районе Севастопольской и Стрелецкой бухт.

Спустя примерно 25 минут воздушная тревога была отменена.

В четверг Развожаев заявил, что Севастополь подвергся одной из самых массированных атак со стороны Вооруженных сил Украины за последнее время.

Накануне радио Sputnik также сообщало об уничтожении средствами ПВО беспилотника ВСУ в северо-западной части Черного моря.

Взято отсюда.

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