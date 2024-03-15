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Вторую ракетку мира атаковали пчелы во время матча на турнире ATP

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Вторую ракетку мира Алькараса атаковали пчелы во время матча на турнире ATP

Вторую ракетку мира атаковали пчелы во время матча на турнире ATP

Вторая ракетка мира Карлос Алькарас подвергся атаке пчел во время матча против немца Александра Зверева на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в американском Индиан-Уэллсе. Об этом сообщает «Чемпионат».

Испанец рассказал, что инцидент произошел в третьем гейме первого сета. «Я увидел вокруг несколько пчел, но думал, что их немного. А потом я взглянул на небо, и их там были тысячи. Они летели ко мне, путались в моих волосах. Это было безумие. Одна из пчел напала на меня», — отметил спортсмен.

Игра в рамках 1/4 финала прошла в ночь на пятницу, 15 марта. Алькарас одержал победу со счетом 6:3, 6:1.

В полуфинал турнира также вышел россиянин Даниил Медведев. Он в четвертьфинале победил датчанина Хольгера Руне.

Взято
отсюда

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