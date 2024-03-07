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Вяльбе о поездке россиян на ОИ: нужно не воздержаться, а плюнуть на них

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Вяльбе о поездке россиян на ОИ: нужно не воздержаться, а плюнуть на них

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что не считает горем пропуск россиянами Олимпийских игр в Париже. Ее слова передает РИА Новости.

«Воздержаться от поездки на Олимпиаду? Да не воздержаться, а плюнуть на них. Я жесткий человек, это все знают. И также все знают, как я люблю спортсменов, с которыми работаю.

Это реально горько, что не поедем на Олимпийские игры, но это не горе. Горе — это когда мать теряет своего сына, вот это горе. Именно сейчас как никогда мы должны быть едины. Только в единстве сила и победа», — сказала Вяльбе.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.

В МОК сообщили, что российские атлеты будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». До соревнований будут допущены те российские спортсмены, которые смогут пройти квалификацию в своих дисциплинах. Они выступят в нейтральном статусе.

Ранее сообщалось, что все российские гимнасты отказались от выступления на ОИ в нейтральном статусе.

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