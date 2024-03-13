Путин обратился к россиянам в преддверии выборов и призвал проголосовать

Президент России Владимир Путин обратился к россиянам в преддверии трехдневного голосования на выборах главы государства, которое стартует 15 марта. Он призвал сограждан реализовать свое избирательное право.

Политик подчеркнул, что итоги этих выборов напрямую повлияют на развитие России в предстоящие годы. Он также напомнил, что выборы проходят в восьмой раз, что демонстрирует незыблемость одного из основных принципов демократической страны.

Их итоги прямо повлияют на развитие страны в предстоящие годы. Это важное, крайне ответственное событие. Поэтому как действующий глава государства считаю необходимым обратиться сегодня к вам

Выборы президента России назначены на 15-17 марта — впервые в истории страны они организованы в трехдневном формате. В 29 регионах страны состоится онлайн-голосование.

На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных Центральной избирательной комиссией кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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Президент напомнил, что россияне определяют судьбу страны

Путин заявил, что единственным источником власти является народ, это положение закреплено в Конституции России. Именно граждане определяют судьбу страны, сказал президент.

Глава государства призвал к сплоченности общества для преодоления трудностей и достойного ответа на сложные вызовы.

Убежден, вы понимаете, какой непростой период сейчас у нашей страны, какие сложные вызовы стоят перед нами практически во всех сферах. И чтобы продолжать достойно отвечать на них, успешно преодолевать трудности, нам и дальше нужно быть сплоченными и уверенными в себе

«Выборы — это шаг в будущее»

Путин назвал выборы шагом в будущее, он указал, что россиянам предстоит не просто отдать голос за того или иного кандидата, а заявить о своей воле и устремлениях.

Вам предстоит не просто отдать свой голос, а твердо заявить о своей воле и устремлениях, о личной сопричастности к дальнейшему развитию России, потому что выборы — это шаг в будущее

Глава государства подчеркнул, что у страны есть свой взгляд на будущее, важно не свернуть с намеченного пути и добиться поставленных масштабных целей.

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Каждый голос важен и значим, заявил президент

Путин отметил, что каждый голос на президентских выборах ценен и значим. Он призвал граждан прийти и проголосовать, уточнив, что избирательные участки будут открыты в каждом городе, поселке, селе большой страны.

Президент сказал, что многонациональный народ является одной большой семьей, каждый хочет, чтобы Россия была благополучной, свободной и процветающей, чтобы повышались уровень и качество жизни.

Так и будет. Мы все сделаем так, как хотим. Поэтому прошу вас прийти на выборы и выразить свою гражданскую и патриотическую позицию, проголосовать за выбранного вами — своего кандидата, за успешное будущее нашей любимой России

Инаугурация президента России пройдет 7 мая. Такую дату назвали в Государственной Думе. Кроме того, стало известно, что на следующий день, 8 мая, будет рассмотрение Госдумой вопроса о назначении председателя правительства.

Путин считает участие в выборах проявлением патриотизма

Глава государства назвал участие в выборах проявлением патриотических чувств. Он отметил, что важность этого процесса осознают жители новых регионов России, которые голосовали на референдумах. Им также предстоит сделать свой выбор.

Скажу прямо — участие в выборах сегодня — это и есть проявление патриотических чувств

По его словам, проголосуют и российские военные на фронте. Путин заявил, что своим участием в выборах они подают пример своим согражданам.

Ранее сообщалось, что в Донецкой народной республике (ДНР) 10 марта началось досрочное голосование на выборах президента России. Избиратели могут голосовать на придомовых территориях до 14 марта, с 15 по 17 марта — на стационарных участках.

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