В России проходят трехдневные выборы президента, они завершатся 17 мартаСюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

В России наступил первый день трехдневных выборов президента, которые пройдут с 15 по 17 марта. В 23:00 по московскому времени на Дальнем Востоке открылись первые избирательные участки. Согласно данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), в общей сложности отдать свой голос могут 112,3 миллиона россиян.

За пост главы государства поборются четыре кандидата:

Владимир Путин, действующий президент;

Леонид Слуцкий, лидер ЛДПР;

Николай Харитонов, кандидат от КПРФ;

Владислав Даванков, зампред Госдумы, партия «Новые люди».

Владимир Путин

Действующий глава государства Владимир Путин идет на выборы в качестве самовыдвиженца. В случае победы он займет президентское кресло в пятый раз — на первый срок Путина избрали в ходе досрочных выборов, прошедших 26 марта 2000 года, когда в отставку ушел Борис Ельцин.

По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, предвыборной программой Путина можно считать его послание Федеральному собранию, оглашенное 29 февраля 2024 года. Тогда президент объявил о запуске новых национальных проектов, анонсировал изменения в экономике и социальной сфере, а также предложил дать выпускникам возможность пересдать ЕГЭ.

Владислав Даванков

Кандидат в президенты от партии «Новые люди» — выходец из бизнеса. В 2013 году политик стал вице-президентом компании Faberlic, которую основал предприниматель и политик Алексей Нечаев, который позже создал партию «Новые люди». От «Новых людей» Даванков попал в Госдуму.

В предвыборной программе Даванков делает акцент на расширении гражданских и деловых свобод, а также на борьбе с новыми запретами и ограничениями. Помимо этого, он выступает за усиление роли регионов в экономики и перераспределение бюджетных трат в пользу здравоохранения и образования, а в контексте СВО — «за мир и переговоры».

Леонид Слуцкий

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий пришел в политику в 1988 году, а депутатский мандат получил в 1999-м. В 2022 году после ухода из жизни основателя партии Владимира Жириновского он стал его преемником. В 2022 году входил в группу по переговорам России и Украины, которые состоялись в Стамбуле.

Главной темой предвыборной программы Слуцкого стала поддержка специальной военной операции и ее успешное завершение победой России. Помимо этого, он планирует решать вопросы демографии и мигрантов, а также выступает за списание долгов регионам и перераспределение их финансирования.

Николай Харитонов

Кандидат от КПРФ Николай Харитонов является депутатом Госдумы всех созывов, начиная с 1993 года. В 1999 году переизбрался по списку КПРФ, но вступил в партию только в 2007 году. За время работы депутатом политик стал инициатором более 100 законопроектов.

Лозунгом предвыборной программы Харитонова стала фраза: «Поиграли в капитализм — и хватит!» Кандидат заявил о необходимости изменений в социально-экономической политике, а также выступил за развитие промышленного и сельского хозяйства и «новую индустриализацию».

Впервые россияне будут голосовать за президента три дня

Выборы-2024 — первые в истории России, которые пройдут в течение трех дней. Избирательные участки будут работать 15, 16 и 17 марта с 8:00 до 20:00 по местному времени. Для получения бюллетеня необходимо предъявить паспорт. Чтобы отдать голос за выбранного кандидата, нужно поставить галочку или крест в квадрате рядом с его фамилией.

Как сообщила глава ЦИК Элла Памфилова, все три дня в стране будут работать более 94 тысяч избирательных участков. Еще 2538 избирательных участков организованы в местах временного пребывания — больницах, санаториях, домах отдыха и других.

Где проголосовать на выборах

Найти свой избирательный участок можно на сайте ЦИК, на портале «Госуслуги», а в Москве — также на сайте mos.ru.

В 29 регионах можно проголосовать онлайн

Жителям 29 регионов доступна возможность дистанционного голосования, однако для этого они должны были заранее подать заявление через портал «Госуслуги». Для голосования не по месту прописки также нужно было заранее подать заявление через сервис «Мобильный избиратель» или «Госуслуги».

При этом 26 февраля началось досрочное голосование, которое проводилось в труднодоступных и отдаленных местах, в том числе на находящихся в плавании судах. По состоянию на утро 14 марта, в нем приняли участие около 2 миллионов избирателей, включая жителей вошедших в состав России регионов, рассказала Памфилова.

В зоне СВО выборы проходят в особом режиме

Решение о проведении голосования на президентских выборах в регионах с военным положением — Донецкой народной республике (ДНР), Луганской народной республике (ЛНР), Херсонской и Запорожской областях — было принято ЦИК после консультаций с ФСБ и Минобороны. Для безопасности избирателей не публикуются списки и адреса участков и сведения о членах избиркомов.

Жители новых регионов, которые не успели получить российский паспорт, смогут проголосовать по украинским документам.

В ДНР выборы проходят в нескольких форматах. На отдаленных территориях еще 25 февраля началось досрочное голосование. Кроме того, с 10 по 14 марта работали мобильные бригады участковых комиссий. В дни трехдневного голосования в республике будут работать стационарные участки.

Жители сельских территорий Запорожской области могли проголосовать досрочно до 14 марта. С 15 по 16 марта эта возможность появится у городского населения. 17 марта в области откроются избирательные участки.

В Херсонской области досрочное голосование прошло с 27 февраля по 3 марта. Избирательные участки региона будут работать все три дня выборов. 14 марта также завершилось досрочное голосование в ЛНР. 15 и 16 марта избирательные участки региона будут работать по обычному графику. В последний день голосования они закроются в 16:00

Выборы президента России:история всех голосованийГолосование на выборах президента России в 2024 году:как пройдет, можно ли голосовать дистанционноВыборы президента России в 2024 году.Какие кандидаты поборются за пост главы государства?

Перед выборами Украина усилила обстрелы и атаки диверсантов

12 марта Вооруженные силы Украины (ВСУ) резко усилили интенсивность атак по территории России. Кроме того, украинские диверсионно-разведывательные группы предприняли несколько безуспешных попыток проникнуть на территорию страны через Белгородскую и Курскую области, однако, понеся потери, были отброшены силами Минобороны и пограничников ФСБ.

13 марта Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву заявил, что одной из целей этих атак является попытка Украины если не сорвать президентские выборы в стране, то помешать нормальному процессу волеизъявления граждан.

Взято

отсюда

новости мира сегодня , последние новости 2023