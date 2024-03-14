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“Вычеркиваем”. Нейро-Жириновский осудил тех, кто не ходит на выборы

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"Вычеркиваем". Нейро-Жириновский осудил тех, кто не ходит на выборы

Россиян, которые не хотят ходить на выборы, нужно лишить права голоса и возможности влиять на будущее страны, заявил Нейро-Жириновский.

Нейро-Жириновский – цифровая версия основателя политической партии ЛДПР Владимира Жириновского, отмечает Life.«

"Не хотят голосовать – вычеркиваем! Право голоса – это привилегия, которую нужно активно защищать делами, а не только словами. Те, кто систематически не ходит на выборы, не заслуживают этого права и должны быть лишены даже теоретической возможности влиять на будущее страны", – сказал Нейро-Жириновский.

По его словам, необходимо не только лишать таких людей права голоса, но и “очищать от таких отказников” списки избирателей, чтобы их мертвыми голосами не смог воспользоваться другой человек. «”И пусть с чистой совестью дальше молчат!” – добавил Нейро-Жириновский.

Ранее радио Sputnik сообщало, о чем сказал президент России Владимир Путин в обращении к россиянам перед голосованием.

Взято отсюда.

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