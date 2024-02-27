Выставка “Россия – страна морей и океанов” открылась на территории туристско-рекреационного кластера “Остров фортов” в Кронштадте.

Экспозиция демонстрирует позитивные результаты развития России в сфере морской деятельности, включая модернизацию флота и морской инфраструктуры, освоение морских природных ресурсов, сохранение морского культурного наследия.«

"Выставка показывает прочный фундамент российской экономики связанный с морской деятельностью и рассказывает об успехах нашей страны в этой сфере за последние десятилетия. Площадь экспозиции – почти 2 600 квадратных метров. На ней представлена информация о более чем 90 объектах. Они ярко иллюстрируют прогресс в развитии морской инфраструктуры, флота, в освоении морских природных ресурсов, в сохранении морского культурного наследия. Акцент сделан на технологиях, в которых Россия занимает ведущие позиции в мире. Выставка решает в том числе профориентационные задачи. Она призвана вызвать у подрастающего поколения живой интерес к морским специальностям. Это станет вкладом в развитие кадрового потенциала флота и морских отраслей российской экономики", – рассказала руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера "Остров фортов" Ксения Шойгу.

На выставке, в том числе, представлены материалы: фонда “Люди моря”, госкорпорации “Росатом”, “Русского географического общества”, Военно-Морского Флота Российской Федерации, Министерства природопользования Российской Федерации, ПАО “Газпром Нефть”, ПАО “НОВАТЭК” и Музея Херсонес Таврический.

Церемонию открытия выставки посетили вице-губернатор Санкт-Петербурга Алексей Корабельников, заместитель Главнокомандующего Военно-Морским Флотом РФ Владислав Павлов, генеральный директор ФГБУ “ГлавСевморпуть” Сергей Зыбко, а также руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера “Остров фортов” Ксения Шойгу. Выставка “Россия – страна морей и океанов” открылась в Кронштадте Вчера, 20:04

Выставка продлится до конца мая. Вход – свободный. Экспозиция будет содержательно дополняться и расширяться.

Экспозиция открыта по инициативе проекта “Остров фортов”, соорганизатором выступает фонд содействия изучению, сохранению и популяризации истории морской деятельности человека “Люди моря”. Генеральным партнером является госкорпорация “Росатом”, партнером – ПАО “НОВАТЭК”. Научно-методическую поддержку выставке оказывает “Русское географическое общество”.

Генеральным информационным агентством–партнером выступает “РИА Новости”. Информационную поддержку выставке также оказывают телеканал “Звезда”, издания “Комсомольская правда”, “Российская газета” и “Ведомости”.

Радио Sputnik также сообщало об открытии в центре Москвы фотовыставки об истории фестивалей молодежи.

Взято отсюда.