Выставку-форум “Россия” посетили девять миллионов человек

Выставку-форум “Россия” на ВДНХ посетили девять миллионов человек, юбилейным гостем стал 9-летний Андрей Баторов, сообщили организаторы выставки.

Отмечается, что он приехал на форум вместе с родителями Александрой, Станиславом и младшей сестрой Софией. Для девятимиллионного посетителя и его родных была проведена экскурсия по экспозиции в павильоне № 59, который посвящен прошлому, настоящему и будущему российских городов.

Андрей получил памятные подарки от дирекции выставки-форума и госкорпорации развития ВЭБ.РФ. Мальчику также вручили сертификат на семейное путешествие на Байкал.

Поездка на озеро включает в себя экскурсию в хаски-парк, прогулку по эко-тропе и национальному парку в сопровождении опытных гидов. Кроме того, Андрей с семьей смогут проживать в одном из отелей региона и посетить рестораны, где смогут попробовать блюда национальной кухни.«”Пусть эта поездка станет для тебя, твоих родителей и сестренки незабываемым приключением, которое навсегда останется в ваших сердцах. Мы за вас очень рады!” – цитирует телеканал “Москва 24” гендиректора АНО “Дирекция выставки достижений “Россия”” Наталью Виртуозову.

Радио Sputnik также сообщало об открытии в центре Москвы фотовыставки об истории фестивалей молодежи.

Взято отсюда.