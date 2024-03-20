реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

Выставку-форум “Россия” посетили девять миллионов человек

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Выставку-форум "Россия" посетили девять миллионов человек

Выставку-форум “Россия” на ВДНХ посетили девять миллионов человек, юбилейным гостем стал 9-летний Андрей Баторов, сообщили организаторы выставки.

Отмечается, что он приехал на форум вместе с родителями Александрой, Станиславом и младшей сестрой Софией. Для девятимиллионного посетителя и его родных была проведена экскурсия по экспозиции в павильоне № 59, который посвящен прошлому, настоящему и будущему российских городов.

Андрей получил памятные подарки от дирекции выставки-форума и госкорпорации развития ВЭБ.РФ. Мальчику также вручили сертификат на семейное путешествие на Байкал.

Поездка на озеро включает в себя экскурсию в хаски-парк, прогулку по эко-тропе и национальному парку в сопровождении опытных гидов. Кроме того, Андрей с семьей смогут проживать в одном из отелей региона и посетить рестораны, где смогут попробовать блюда национальной кухни.«”Пусть эта поездка станет для тебя, твоих родителей и сестренки незабываемым приключением, которое навсегда останется в ваших сердцах. Мы за вас очень рады!” – цитирует телеканал “Москва 24” гендиректора АНО “Дирекция выставки достижений “Россия”” Наталью Виртуозову.

Радио Sputnik также сообщало об открытии в центре Москвы фотовыставки об истории фестивалей молодежи.

Взято отсюда.

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм
Исследователь назвал самый полезный для здоровья вид чая

Исследователь назвал самый полезный для здоровья вид чая

Чай Фото: unsplash.com Специалист рассказал, что этот вид чая содержит…

Астрологи перечислили знаки зодиака, которые могут разрушать свой брак

Астрологи перечислили знаки зодиака, которые могут разрушать свой брак

Ссора в паре Фото: pixabay.com Некоторые люди обращаются к прогнозам…

Губернатор Виктор Томенко побывал с рабочим визитом в Немецком национальном районе

Губернатор Виктор Томенко побывал с рабочим визитом в Немецком…

Виктор Петрович осмотрел взрослую поликлинику местной ЦРБ в Гальбштадте. Источник…

Звезду Героя Донецкой Народной Республики вручили жителю Алтайского края

Звезду Героя Донецкой Народной Республики вручили жителю Алтайского края

Торжественное мероприятие состоялось в филиале Государственного фонда «Защитники Отечества». Заслуженную…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp