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Выставку-форум “Россия” за четыре месяца посетили семь миллионов человек

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Выставку-форум "Россия" за четыре месяца посетили семь миллионов человек

Семь миллионов человек посетили выставку-форум “Россия” за четыре месяца ее работы, семимиллионным посетителем стал Алексей Максимов из города Волжский, сообщили организаторы выставки.«

"Двадцать второго февраля Международную выставку-форум "Россия" посетил семимиллионный гость – Алексей Максимов из города Волжский Волгоградской области. Он приехал на ВДНХ в Москве вместе со своей супругой Анастасией и детьми: четырехлетней Катей и восьмилетней Варей", – приводит сообщение РИА Новости.

Организаторы форума добавили, что гости получили подарок от АНО “Дирекция Выставки Достижений “Россия””, региональных властей и компании-туроператора “Игора Тур” – семейное путешествие по маршруту “Энергия Ладоги”.

Шестидневный тур позволит увидеть главные символы Приладожья и прикоснуться к истории малых городов.

В свою очередь гендиректор АНО “Дирекция выставки достижений “Россия” Наталья Виртуозова отметила, на текущей неделе фиксируются рекордные показатели посещаемости выставки-форума.

Радио Sputnik также сообщало об открытии в центре Москвы фотовыставки об истории фестивалей молодежи.

Взято отсюда.

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