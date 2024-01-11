“Вызывал удивление у настоящих офицеров”. Кинокритик Ильченко о Соломине

Кончина Народного артиста СССР Юрия Соломина – большая потеря для мира театра и кино, заявил кинокритик и профессор СПбГУ Сергей Ильченко.«

"Мне посчастливилось брать у Юрия Мефодьевича интервью около 20 лет назад. И он произвел очень интересное впечатление. В большинстве своих ролей он перевоплощался в добродушного, мягкого, интеллигентного персонажа. Но в жизни он оказался куда более волевым и принципиальным, но не менее интеллигентным, чем на экране", – рассказал профессор в интервью "Петербургскому дневнику".

Кинокритик также отметил, что Юрию Мефодьевичу предельно хорошо давались роли военных.«”Ему шла форма, он легко перевоплощался в офицера да так, что вызывал удивление у настоящих офицеров своей достоверной игрой”, – заметил Ильченко.

Народный артист СССР, художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин скончался на 89-м году жизни в четверг, 11 января.

С 1961-го он преподавал в высшем театральном училище имени Щепкина, где занимал должность профессора кафедры актерского мастерства. В качестве режиссера Соломин работал в Малом театре и на телевидении.

Артист сыграл почти в 60 фильмах и сериалах. Наибольшую популярность ему принес многосерийный фильм “Адъютант его превосходительства”, где он исполнил главную роль.

Прощание и похороны Юрия Соломина пройдут в Москве 15 января. Его похоронят на Троекуровском кладбище, пишет РИАМО со ссылкой на директора Государственного академического Малого театра Тамару Михайлову.

Радио Sputnik также сообщало о смерти создателя фильма “Адъютант его превосходительства” Игоря Болгарина.14:18

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