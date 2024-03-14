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Взрывное устройство ВСУ упало в пяти метрах от топливохранилища ЗАЭС

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Взрывное устройство ВСУ упало в пяти метрах от топливохранилища ЗАЭС

ВСУ атаковали объект критической инфраструктуры Запорожской АЭС, взрывное устройство было сброшено в пяти метрах от топливохранилища, сообщает пресс-служба станции.«

"Зафиксирован обстрел объектов критической инфраструктуры станции. В район забора, за которым размещены баки с дизельным топливом, было сброшено безоболочное взрывное устройство. Если бы попали в баки – это могло бы привести к печальным последствиям", – говорится в Telegram-канале станции.

В сообщении подчеркивается, что обстрелы со стороны ВСУ продолжаются, несмотря на недопустимость подобных атак.«”Последствия могут быть ужасными”, – говорится в тексте.

Уточняется также, что на днях на станции состоялась ротация экспертов МАГАТЭ, которые были ознакомлены с фактом данного прилета и возможными последствиями таких атак.

Радио ранее Sputnik сообщало об отключении ЗАЭС от резервной линии электропередачи.

Взято отсюда.

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