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Wildberries компенсирует продавцам стоимость уничтоженных пожаром товаров

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Wildberries компенсирует продавцам стоимость уничтоженных пожаром товаров

Продавцам Wildberries будет выплачена компенсация за товары, поврежденные при пожаре на складе в Санкт-Петербурге, покупателям вернут деньги за оплаченные заказы, сообщили в пресс-службе компании.

Там добавили, что работники склада были эвакуированы.«

"Стоимость товаров будет компенсирована продавцам. Клиенты будут проинформированы", – сказано в сообщении.

В субботу утром стало известно о пожаре на складе в Шушарах в Пушкинском районе Петербурга.

Возгоранию, площадь которого составила 50 тысяч квадратных метров, присвоен повышенный второй ранг сложности, в его тушении участвуют 112 спасателей, задействовано 25 единиц техники.

Информация о пострадавших пока не поступала.

Накануне радио Sputnik сообщило подробности пожара на складе возле комплекса “Москва-Сити”.

Взято отсюда.

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