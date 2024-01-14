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WP: двое спецназовцев ВМС США пропали у берегов Сомали, упав в море

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WP: двое спецназовцев ВМС США пропали у берегов Сомали, упав в море

Двое военнослужащих спецназа ВМС США пропали без вести у берегов Сомали. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на действующих и бывших американских чиновников, знакомых с ситуацией.

По их данным, 11 января два американских военных упали в воду в Аденском заливе у берегов Сомали, пытаясь подняться на борт корабля. Как заявили источники, моряки «готовились к высадке в условиях неспокойного моря», и один из них соскользнул с трапа. Их личности не установлены, информации о судне нет, говорится в публикации.

Как сообщает издание, Пентагон проводит поисково-спасательную операцию.

По словам одного из источников, произошедшее не связано с недавними американскими и британскими ударами по Йемену, с многонациональной операцией «Страж процветания» по защите Красного моря и Аденского залива, а также с недавним захватом танкера под флагом Маршалловых островов.

До этого Центральное командование США (CENTCOM) заявило, что двое военнослужащих ВМС Соединенных Штатов пропали в море при проведении операций у берегов Сомали.

Ранее сообщалось, что нападение йеменских хуситов на корабль ВМС США в Красном море закончилось неудачей.

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