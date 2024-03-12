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Xiaomi запустит продажи своего первого электромобиля в конце марта

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Xiaomi запустит продажи своего первого электромобиля в конце марта

Продажи первого электромобиля производства Xiaomi стартуют в Китае 28 марта. Об этом пишет Reuters со ссылкой на сообщение основателя и гендиректора компании Лэй Цзюня в соцсети Sina Weibo.

Китайский производитель смартфонов выходит на конкурентный рынок электромобилей с моделью Speed ​​Ultra 7 (SU7). Машина визуально напоминает Tesla Model 3 и Porsche Panamera. Над дизайном работал известный по некоторым моделям BMW и Rolls-Royce художник Крис Бэнгл. Покупателям будут доступны три цвета кузова: голубой, серый и зеленый.

На презентации седана в декабре Лэй Цзюнь заявил, что Xiaomi планирует войти в пятерку крупнейших автопроизводителей мира. Впервые в компании заговорили о выходе за рамки основного бизнеса и развитии нового направления в 2021 году. Среди причин — стагнации спроса на смартфоны.

На прошлой неделе Tesla вылетела из топ-10 самых дорогих американских компаний.

Ранее в США испугались экспансии китайских электромобилей на местный рынок.

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