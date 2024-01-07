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У 19 подростков из Тюмени выявили опасные венерические инфекции

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Роспотребнадзор: у подростков из Тюмени выявили опасные венерические инфекции

У 19 подростков из Тюмени выявили опасные венерические инфекции

Опасные инфекции, передающиеся половым путем, были выявлены у 19 детей из Тюменской области. Об этом сообщает 72.RU со ссылкой на областной Роспотребнадзор.

Согласно статистическим данным за 11 месяцев 2023 года, у 12 подростков обнаружили сифилис, а у 7 — гонорею. Основная доля заболевших гонореей несовершеннолетних приходится на Тюмень, а пациентов с сифилисом — на Тюмень и Тюменский район.

Издание отмечает, что многие жители Тюмени выступают за введение уроков сексуального просвещения в школе для профилактики венерических заболеваний среди подростков.

Ранее психолог Дарья Яушева в беседе с «Лентой.ру» дала советы родителям, у которых ребенок подхватил венерическое заболевание. Она порекомендовала не критиковать подростка, а также предупредила, что инфекции, передающиеся половым путем, можно получить не только во время полового акта.

Взято
отсюда

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