Терапевт О’Коннор: Байден страдает от апноэ во сне и других заболеваний

У президента США Джо Байдена впервые выявлен синдром обструктивного апноэ сна. Об этом говорится в заключении врача Белого дома, терапевта Кевина О’Коннора по результатам ежегодного обследования американского лидера.

Кроме того, у 81-летнего американского лидера имеется ряд ранее выявленных заболеваний, среди которых мерцательная аритмия, периферическая нейропатия стоп, гиперлипидемия, гастроэзофагеальный рефлюкс и артрит. Помимо этого Байден страдает от сезонных аллергий. Для лечения всех вышеперечисленных болезней ему были выписаны лекарства.

О’Коннор пришел к выводу, что Байден в состоянии исполнять обязанности президента США в полном объеме и без исключений.

Байден — здоровый, активный и крепкий 81-летний мужчина

Врач добавил, что не считает нужным беспокоиться о состоянии здоровья главы Белого дома.

Байден прошел обследование в среду, 28 февраля, в Армейском медицинском центре имени Уолтера Рида в Вашингтоне. Президента США осмотрели профильные специалисты, они передали О’Коннору свои заключения.

Байден не стал проходить оценку когнитивных способностей

Ранее бывший врач Белого дома, конгрессмен Ронни Джексон усомнился в способности Байдена руководить страной. По словам медика, у американского лидера серьезные проблемы со здоровьем. Политик добавил, что наблюдал за Байденом каждый день, когда тот был вице-президентом в администрации Барака Обамы. По его словам, когнитивные способности действующего главы Белого дома значительно ухудшились с того момента. Бывший врач Белого дома считает, что Байдену не следовало баллотироваться в президенты США. «Все видят, что с ним что-то не то — и пора прекратить попытки это скрыть», — добавил он.

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Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер рассказала, что Байден в ходе обследования посетил невролога, и тот пришел к выводу, что президенту не требуется оценка умственных способностей. «Это не моя оценка. Это оценка врача», — сказала она. Чиновница также отметила, что американский лидер ежедневно проходит тест на когнитивные функции, выступая с заявлениями на различные темы, от борьбы с преступностью до международной повестки.

Байдена уличили в жизни в «президентском коконе»

В феврале газета The New York Times написала, что администрация Джо Байдена заключила главу Белого дома в некий защитный «президентский кокон». По информации издания, сотрудники администрации озаботились состоянием Байдена, и оберегают его от словесных оговорок и физических спотыканий. В частности, под него подстроили трап с минимальным количеством ступенек, чтобы президент мог самостоятельной подняться на «борт номер один». На пресс-конференциях они громко кричат и включают музыку, чтобы сигнализировать о завершении мероприятия, а крупные интервью просто не согласовывают. Издание отмечало, что окружение президента делает все, чтобы «Джо перестал быть Джо».

Спецпрокурор Роберт Хер в своем докладе также охарактеризовал Байдена как «пожилого человека с плохой памятью». После этого конгрессмен Кен Бак допустил запуск механизма по отстранению президента США от власти. «Представленная в докладе информация отражает то, чему многие жители Штатов долгое время сами являются свидетелями — неспособность Байдена выполнять обязанности в качестве главы администрации», — указал он.

Почти половина избирателей в США допустили, что Байден из-за состояния здоровья будет заменен на президентских выборах в качестве кандидата от Демократической партии. Лишь около 32 процентов респондентов, являющихся электоратом как Республиканской, так и Демократической партий заявили, что уверены в физических и умственных способностях Байдена, позволяющих ему справиться с обязанностями президента.

Взято

отсюда

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