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У берегов Камчатки объявили штормовое предупреждение

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У берегов Камчатки объявили штормовое предупреждение

Вид Петропавловска-Камчатского с Мишенной горы. Архивное фото

Штормовое предупреждение объявлено в акватории Тихого океана у берегов Камчатки, сообщает управление МЧС России по Камчатскому краю. «”В первой половине ночи 29 февраля в акватории Тихого океана, в районе 11250 (Петропавловск-Камчатский и Вилючинский городские округа, Елизовский муниципальный район), ожидается опасное волнение моря высотой 8-9 метров”, – говорится в сообщении.

В указанном районе явление сохранится до вечера 29 февраля.

По данным Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, из-за подхода циклона к берегам полуострова, 28 февраля в ряде районов начнется небольшой снег, усилится ветер. Днем 29 февраля осадки усилятся до умеренных, в Усть-Камчатском районе – до сильных. На побережьях ветер достигнет штормовой силы. В восточных районах края 29 февраля и 1 марта ожидается метель.

горняк
Взято отсюда
Источник

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