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У берегов Камчатки произошло землетрясение

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У берегов Камчатки произошло землетрясение

Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями. Архивное фото

Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в Авачинском заливе у берегов Камчатки, сообщает Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН.

“Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в Авачинском заливе на расстоянии 120 километров от Петропавловска-Камчатского. Глубина залегания очаг составила около 58 километров под морским дном”, – говорится в сообщении.

В населенных пунктах Камчатки землетрясение не ощущалось, угроза цунами не объявлялась.

новости Алтайский
Взято отсюда
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