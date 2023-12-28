У Курильских островов зафиксировано сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в районе Курильских островов, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Уточняется, что землетрясение было зафиксировано в 9:15 по времени UTC (12:15 мск). Эпицентр располагался в 107 километрах юго-восточнее российского города Курильска на острове Итуруп и в 411 километрах к северо-востоку от японского Кусиро на Хоккайдо, очаг залегал на глубине 13 километров.

Информации о жертвах и разрушениях пока нет.

На минувшей неделе радио Sputnik сообщало, что число жертв землетрясения в Китае выросло до 134.

Взято отсюда.