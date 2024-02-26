“У нас заморожено не меньше”. Силуанов о возможном изъятии активов РФ

Россия даст симметричный ответ на любые действия с ее активами за рубежом, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.«”Следим за решениями западных стран. У нас заморожено тоже не меньше. Любые действия с нашими активами получат симметричный ответ”, – сказал он, отвечая на вопрос РИА Новости о возможной судьбе замороженных за рубежом золотовалютных резервов РФ.

В 2022 году Евросоюз и страны G7 заморозили российские валютные резервы в размере около 300 миллиардов долларов. Западные политики неоднократно предлагали использовать эти активы для финансирования Киева.

Другие государства делают собственные выводы из этой ситуации, отметил Антон Силуанов.«”Китайцы сокращают свое участие в американских бумагах – это следствие того, что происходит. Надежность доллара и евро подорвана”, – подчеркнул министр.

Ранее в эфире радио Sputnik экономист Юрий Юденков высказал мнение, что конфискация Западом российских активов обрушит мировой финансовый рынок.

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