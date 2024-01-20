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У побережья Сахалина произошло землетрясение

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У побережья Сахалина произошло землетрясение

Сейсмограф. Архивное фото

Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в субботу у юго-западного побережья Сахалина, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции “Южно-Сахалинск” Елена Семенова.

“Землетрясение магнитудой 4,7 зарегистрировано в субботу в 03.57 (19.57 мск пятница). Эпицентр находился в Татарском проливе в 18 километрах западнее села Селезнево в Невельском районе”, – рассказала собеседница агентства.

По ее словам, подземные толчки силой до 4-5 баллов могли ощутить жители Невельского и Холмского районов. Никто не пострадал, тревога цунами не объявлялась.

новости Алтайский
Взято отсюда
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