У сотрудников маркетплейсов могут появиться профсоюзы

В Госдуме обсуждают возможность создания профсоюзов для работающих через маркетплейсы – курьеров, водителей, продавцов и так далее, пишет “Парламентская газета”.

К таковым относятся семь миллионов человек, рассказал замглавы фракции “Единая Россия” Андрей Исаев.

По его словам, для разрешения трудовых споров необходимо выработать специальный механизм, поскольку речь идет не о двусторонних отношениях, как трудовые, где есть работодатель и работник, а трехсторонних – где есть клиент-заказчик, исполнитель и посредничающая между ними платформа, уточнил депутат.

В связи с этим не только работающие через сайты-агрегаторы смогут объединяться в профсоюзы, но и цифровые платформы в обязательном порядке объединятся в Совет.«”Мы договорились, что в обязательном порядке будет создан Совет цифровых платформ, и те платформы, которые захотят работать в России в этом направлении, должны будут обязательно в него входить. Мы предоставим платформенно занятым возможность создавать свои объединения, профсоюзы. И Совет цифровых платформ будет обязан вести с ними переговоры, и возможно заключать соглашение”, – цитирует издание депутата.

При это он добавил, что соглашения не должны заключаться в ущерб третьей стороне – клиентам.

Радио Sputnik также сообщало, что профсоюзы предложили отправлять предпенсионеров на пенсию.

Взято отсюда.