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Явка на выборах президента в Белгородской области превысила 60% в первый день

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Явка на выборах президента в Белгородской области превысила 60% в первый день

В Белгородской области явка на выборах президента в первый день превысила 67%. Об этом сообщает Telegram-канал регионального избиркома.

Согласно данным избиркома, в регионе по состоянию на 20:00 часов мск 15 марта проголосовали 67,21% жителей, или 214 338 человек. В области работают 1 267 избирательных участков.

До этого уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила в своем Telegram-канале, что эстонские пограничники совершают попытки помешать россиянам попасть в Россию для голосования на выборах президента.

В России прошел первый день голосования на выборах президента. Оно завершится основным днем выборов в воскресенье, 17 марта. По последним данным Центризбиркома, общая явка на данный момент составляет 36,12%.

Как проходит второй день голосования — в онлайн-трансляции «Газеты.Ru».

Ранее в МИД рассказали, сколько стран провели досрочное голосование на выборах президента РФ.

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