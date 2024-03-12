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Участник теробороны погиб при обстрелах Белгородской области

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Гладков: при обстрелах Белгородской области погиб один участник теробороны

Участник теробороны погиб при обстрелах Белгородской области

В боях у приграничья Белгородской области погиб один участник территориальной обороны. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Число пострадавших из-за обстрелов региона возросло до 10, 6 из них в больнице, добавил он.

Во вторник, 12 марта, беспилотник Вооруженных сил Украины атаковал здание администрации Белгорода. Взрыв летательного аппарата выбил в здании окна и посек фасад. Еще один дрон ударил по белгородскому магазину. Помимо этого, беспилотник упал на крышу торгового центра в районе железнодорожного вокзала в Белгороде.

Взято
отсюда

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