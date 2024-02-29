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Участники СВО смогут получить ипотеку по льготной ставке в два процента

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Участники СВО смогут получить ипотеку по льготной ставке в два процента

Участники спецоперации, жители Дальнего Востока и Арктики, Донбасса и Новороссии смогут получить ипотеку по льготной ставке в два процента, заявил Владимир Путин в послании Федеральному собранию.«

"Также продолжим специальные ипотечные программы со ставкой два процента для жителей Дальнего Востока и Арктики, Донбасса и Новороссии. Кредит на таких же льготных условиях в этих регионах смогут получать и участники и ветераны специальной военной операции", – сказал Путин.

Он отметил, что отдельная поддержка будет направлена на проекты комплексного развития территории под застройку, возведение жилых кварталов с необходимой инфраструктурой в регионах с пока еще недостаточным уровнем социально-экономического развития.«

"Для этих территорий направим на данные цели дополнительно 120 миллиардов рублей", – добавил Путин.

Радио Sputnik вело текстовую трансляцию послания Владимира Путина Федеральному собранию.12:00

Взято отсюда.

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