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Участники ВФМ из 32 стран попробовали рыбную строганину на Ямале

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Участники ВФМ из 32 стран попробовали рыбную строганину на Ямале

Участники Всемирного фестиваля молодежи из 32 стран, посетившие Ямал, оценили вкус рыбной строганины, сообщает портал “Ямал-Медиа” со ссылкой на соцсети.

Молодые люди побывали в стойбище, сфотографировались с северными оленями, посетили настоящий чум, ознакомились с местными обычаями и национальной кухней. Для гостей приготовили строганину и другие традиционные блюда, говорится в материале портала.

“Мне говорили, что у нее (у рыбной строганины, – ред.) выраженный вкус. Но на деле она нежная и свежая”, – приводит издание слова гостьи полуострова на севере Западной Сибири.

Радио Sputnik ранее рассказало о фирменном ямальском кофе, который разработали специально для Всемирного фестиваля молодежи.

Взято отсюда.

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