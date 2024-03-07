Участники Всемирного фестиваля молодежи пообщались с экипажем МКС

Участники Всемирного фестиваля молодежи смогли пообщаться с российскими космонавтами, находящимися на борту Международной космической станции (МКС), сообщает издание “Вести Подмосковья”.

Отмечается, что сеанс прямой связи с МКС проходил в последний день фестиваля. На вопросы участников ВФМ с орбиты отвечали космонавты-испытатели Роскосмоса Николай Чуб и Константин Борисов, а с Земли – летчик-космонавт, Герой России Сергей Прокопьев.

Участников беседы интересовали вопросы, связанные с гравитацией, солнечной активностью, внешним видом Земли из космического пространства. «”Невесомость – это приятное ощущение, организму не нужно напрягаться. Но именно поэтому человеческое тело в космосе теряет мышечную массу. Этот эффект можно было бы нивелировать с помощью искусственной гравитации, и, если вы разработаете способ создать ее, мы будем очень благодарны”, – цитирует издание Прокопьева.

Всемирный фестиваль молодежи прошел с 1 по 7 марта на федеральной территории “Сириус” по указу президента России Владимира Путина. Организатором мероприятия выступила Росмолодежь, генеральным информационным партнером – РИА Новости.

Радио Sputnik также рассказало, что сделанный для ВФМ капучино с морошкой появится в Салехарде.

Взято отсюда.