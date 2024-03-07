Участники Всемирного фестиваля молодежи установили мировой рекорд

Участники Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ) в Сириусе провели самый многонациональный хоровод дружбы, пишет “Петербургский дневник”.

Отмечается, что представители 73 национальностей из более 150 стран мира объединились в известном танце, ставшем символом России. Хоровод на площади “Душа Россия” водили около двух тысяч юношей и девушек.

Рекорд зафиксировал представитель Международной книги рекордов InterRecord, говорится в сообщении.

Всемирный фестиваль молодежи прошел с 1 по 7 марта на федеральной территории “Сириус” по указу президента России Владимира Путина. Организатором мероприятия выступила Росмолодежь, генеральным информационным партнером – РИА Новости.

Радио Sputnik также сообщало, что артист Сергей Безруков, выступая на ВФМ, назвал три главных понятия “русского идеала”.

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