Ученые оценили экологическое состояние главной водной артерии Ямала

Научные сотрудники из Салехарда, Тюмени и Барнаула по результатам исследований пришли к выводам, что экологическое состояние Оби в границах Ямала не вызывает опасений, сообщает пресс-служба губернатора ЯНАО.«”Результаты исследований подтвердили, что в Обь-Тазовской устьевой области сохраняется высокая способность к естественному самоочищению воды. Это объясняется наличием большого количества растительных и животных организмов, которые поступают в Обскую губу”, – говорится в сообщении.

Специалисты вернутся к наблюдениям за качеством воды в реке летом, добавляет ИА “Север-Пресс”.

Комплексные исследования на Ямале проводятся с 2020 года в рамках проекта “Экологическая безопасность Обь-Иртышского речного бассейна” по инициативе правительства ЯНАО.

Радио Sputnik также сообщало, что Ямал подскочил на 33 позиции в “Зеленом рейтинге”.

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