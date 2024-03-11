Livescience: в США нашли клубок из шести питонов рекордного размера

В американском штате Флорида ученые нашли шесть питонов, которые спаривались, сплетясь в клубок рекордного размера — 2,1 метра. Об этом сообщает издание Livescience.

Во время экспедиции в регион Эверглейдс специалисты искали темных тигровых питонов, которые расплодились во Флориде. В феврале у этих змей начинается брачный сезон, и самцы устремляются на поиски самок. Чтобы выследить их, некоторых самцов снабжают радиопередатчиками. Следуя за сигналами, которые они подают, люди могут отыскать сразу несколько змей, вовремя вмешаться и помешать их размножению.

Биологам удалось обнаружить три клубка спаривающихся питонов. Первый состоял из самки длиной 4,9 метра и двух самцов. В другом клубке сплелись самка длиной 4,2 метра и пять самцов, причем к ним ползли еще два самца, рассчитывающих присоединиться к «оргии». Всего за время экспедиции поймали 11 питонов суммарным весом около 230 килограммов.

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Темные тигровые питоны, как правило, вырастают до 3,7 метра в длину. Они случайно попали во Флориду из Юго-Восточной Азии около 30 лет назад, расплодились в регионе Эверглейдс, занимающем южную четверть полуострова, и стали истреблять местную фауну. Власти штата неоднократно устраивали конкурсы для охотников на питонов, призванные сократить поголовье инвазивного вида.

Ранее сообщалось, что житель американского штата Флорида поймал темного тигрового питона длиной 5 метров 18 сантиметров. Он столкнулся с гигантской змеей на восьмой месяц охоты.

Взято

отсюда

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