Учителя в московской школе задержали за совращение ученицы

Сотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя. Архивное фото

В Москве учителя школы № 1987 задержали за совращение ученицы, в образовательном учреждении начали служебное расследование, сообщила РИА Новости директор Елена Швец.

Следователи возбудили уголовное дело против мужчины, который с ноября 2023 года по январь 2024-го переписывался в мессенджере с девочкой 2010 года рождения и совращал ее, сообщила заявила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова. О случившемся узнала мать и немедленно обратилась в правоохранительные органы.

“Педагога нашей школы задержали по подозрению в неправомерных действиях по отношению к ученице. Произошедшее совершенно недопустимо, тем более в образовательной организации, которая обязана обеспечивать безопасную среду для детей”, — заявила она.

Сейчас силовые структуры проводят проверку и выясняют обстоятельства произошедшего. Отмечается, что администрация школы активно сотрудничает со следствием и оказывает содействие.

Внутри учебного заведения также начали служебное расследование и работу с педагогами.

По словам Швец, они готовы предоставить пострадавшей девочке и ее семье помощь, в том числе с привлечением психолого-педагогической службы.

новости Локтевский

Взято отсюда

Источник